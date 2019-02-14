تسريب تفاصيل المشاهد الأخيرة في فيلم «Bharat» لـ سلمان خان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

رغم السرية الشديدة التي يفرضها صناع فيلم “Bharat” للفنان الهندي الكبير سلمان خان، على العمل، إلا أنه تم تسريب تفاصيل المشاهد الأخيرة منه.

بحسب ما أفادت تقارير متداولة يوم الأربعاء 13 فبراير، فقد تم تسريب مشهد الذروة بين النجم سلمان خان وصاحبة البطولة النسائية الممثلة كاترينا كايف في الفيلم الذي يخرجه عباس على ظفر، وهو من بطولة النجوم سونيل جروفر، ديشا باتاني disha patani، جاكي شروف shroff وtabu.

وأضاف تقرير لموقع Bollywood Hungama أن تكلفة مشهد سلمان وكاترينا المُسرب، والذي سيتم فيه تدمير المكان، قد يبلغ قيمته 10 مليون روبية، داخل مدينة مومباي السينمائية.

يعد “بهارات” العمل الذي جمع بين الثلاثي سلمان وكاترينا وظفر معا مرة أخرى بعد فيلمهم الأول الذي عُرض في عام 2017 “تايجر زيندا هاي”، كما عملت كاترينا وسلمان معا في “أيك ثا تايجر”.

انضمت كاترينا إلى فريق بهارات بعد أن انسحبت بريانكا شوبرا من المشروع للتحضير لحفل زفافها لمن المغنيي الامريكي نك جوناس.

بهارات المأخوذ من الفيلم الكورية الجنوبية 2014 قصيدة لابي، قد جرى تصويره في مواقع متعددة بما في ذلك دبي، البنجاب ودلهي، وأنتجه أتول أجنيهوتري، من المقرر أن يعرض في العيد 2019.