صور.. المُغني الهندي ركها رحمان يدافع عن حق ابنته في ارتداء النقاب

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

شارك المغني والملحن الهندي ركها رحمان صورة لأولاده في أثناء جلسة تصوير خاصة بأحد المجلات، وقد تعرض رحمان للانتقاد على الإنترنت مؤخراً بدعوى إجبار ابنته خديجة على ارتداء النقاب.

المغني، الذي اتهم مؤخرا بـ إجبار ابنته على ارتداء النقاب، شارك صورة جديدة، ضمت الثلاثة أبناء على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

الصورة الجديدة من جلسة تصوير لصالح مجلة Hello، وتظهر ابنته خديجة وهي تجلس على كرسي وقد غطت وجهها بنقاب، في حين أن ابنته الأخرى رحيمة ترتدي ثوبا عادياً، وابنه أمين يبدو رشيقا في بدلة.

قبل بضعة أيام، تعرض المغني للانتقاد بلا رحمة على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما قابلته ذات الابنة خديجة على خشبة المسرح في الاحتفالات بالذكرى العاشرة للفيلم الفائز بجائزة الأوسكار Slumdog Millionaire، وهي ترتدي ساري يعلوه النقاب.

عندما قام مستخدمو تويتر بتضييق الخناق عليه من خلال وصفه بأنه منافق، نشرت خديجة شرحًا على حسابها على Facebook. وكتبت، “أود أن أقول أن الملابس التي أرتديها أو الخيارات التي أقوم بها في حياتي لا علاقة لها بوالدي. لقد كان الحجاب خياري الشخصي مع القبول الكامل. أنا شخص بالغ ناضج أعرف كيف أمارس اختياراتي في الحياة “.

وعند سؤاله عن الحادث، قال رحمان لـ HT City: “هؤلاء الناس الذين قالوا أن أشياء كهذه هم أناس طيبون. في بعض الأحيان، هم قلقين. إنهم يشعرون بأن رحمان جزء من عائلتهم، لذا لماذا يفعل هذا أو ذاك، لذلك تأتي ردود الفعل هذه من الإحساس بالحب والحماية المفرطة.