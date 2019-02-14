أنجين أكيوريك وبيرجوزار كوريل يحتفلان بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد بحضور نجوم تركيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، والفنانة بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة» بافتتاح فيلمهما الجديد «حب واحد وحياتين» في دور العرض السينمائي بتركيا، وهو العمل المأخوذ عن فيلم « proposal» للنجمة الأمريكية ساندرا بولوك.

عدد كبير من نجوم الدراما والسينما التركية حرصوا على حضور حفل الافتتاح لتهنئة أنجين وبيرجوزار، ومن أبرزهم، سيريناي ساريكايا، خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان»، أراس بولوت إينملي، وحبيبته الفنانة بيجا أونال، وغيرهم.

أنجين سرق الأنظار بأناقته، حيث بدا مرتدياً بدلة رمادية اللون، كما ظهر بقوام مثالي خساراً الكثير من وزنه، في الوقت الذي اشعت فيه بيرجوزار حيوية بفستان أسود أنيق، خاصة مع تسريحة شعرها التي اختصرت من عمرها الكثير.

آخر عمل درامي شارك فيه أنجين كان مسلسل «حتى الممات» أمام الفنانة التركية فهرية أفجان، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «أنت وطني» آخر عمل عُرض لبيرجوزار، حيث شاركت في بطولته أمام زوجها، الفنان التركي خالد أرغنش.