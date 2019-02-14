وصية أصالة لزوجها في عيد الحب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية أصالة، رسالة خاصة لزوجها المخرج طارق العريان، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

أصالة، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «كلّ عام وأنت حبيبي أبي وشريكي وسيّد بيتي وقلّبي، الله يحفظك ويحميك ومايضرّنا فيك، يا أرقى وأنبل حبيب بهالدّنيي».

ووجهت له عدة وصايا قائلة: «دير بالك عليّي ودلّعني وأوعى تزعّلني لأنّي بستحقّ كلّ قلّبك وكلّ إخلاصك ...يا شيخ الشباب».

وكان المخرج طارق العريان، قد وجه لأصالة رسالة في عيد الحب عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، جاء فيها: «عيد الحب هو يوم واحد للاحتفال ، لدينا عمر مليء بالحب. سعيدة الأحبة بطلتي».

من ناحية أخرى أحيت الفنانة السورية، حفلًا غنائيًا كبيرًا في ملعب جامعة الأميرة نوره بالسعودية حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين، والحفل من تنظيم الهيئة العامة للثقافة والترفية.

وتألقت أصالة، خلال الحفل بفستان أبيض من الشيفون من تصميم تيم عبيد، ووضعت في يدها خاتما عليه شعار العلم السعودي، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.