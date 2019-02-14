دوللي شاهين تحتفل بعيد الحب بصورة جريئة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، بعيد الحب بصورة جريئة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

دوللي شاهين، ظهرت في الصورة وهي نائمة على سرير وشبه عارية واخفت جسدها بقلب أحمر كبير، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات.

وكانت الفنانة اللبنانية قد واجهت مؤخرًا تهمة التهرب الضريبي، وصدر حكم بحبسها لمدة عام واحد في مصر وتغريمها كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بسبب عدم دفعها مبلغ 194 ألف جنيه مصري.

وفي أول تعليق لها على هذا الحكم، أكدت دوللي أنها لا تعرف شيئًا عن الحكم تمامًا، وأنها ستتواصل مع المحاسب الخاص بها لمعرفة تفاصيل الأمر منه لكونه المسئول عن تلك الأمور الخاصة بها لعدم متابعتها للأمر نظرًا لعدم تواجدها بالقاهرة، حيث تستعد لحفلها ليلة رأس السنة في الأردن.

يذكر أن دوللي شاهين، كانت قد طرحت مؤخراً كليب جديد لأغنية «حبيبي غير»، وهي باللهجة الخليجية من كلمات أسير رياض والحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقي حازم رأفت، والكليب من إخراج دوللي وهي في ثاني تجربة لها في عالم الاخراج.