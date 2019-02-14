أصالة تتألق في ثاني حفلاتها بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في ملعب جامعة الأميرة نوره بالسعودية حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين، والحفل من تنظيم الهيئة العامة للثقافة والترفية.

وتألقت أصالة، خلال الحفل بفستان أبيض من الشيفون من تصميم تيم عبيد، ووضعت في يدها خاتما عليه شعار العلم السعودي.

أصالة قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأشهر أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معها، خاصة أغنية «عقوبة»، التي تفاعل الحضور معها كثيرا، وذلك بتشغيلهم «فلاشات»هواتفهم الذكية، وذلك رغم برودة الأجواء في الرياض.

الفنانة السورية، قالت خلال الحفل لجمهورها: «الأجواء باردة، لكنني مشتاقة لكم، وإن شاء الله ألتقي بكم مرة أخرى في أجواء دافئة».

وفي أول تعليق منها على حفلها الثاني في السعودية، غردت أصالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «كل الشكر لهيئة الثقافة والترفيه وشركة بنيا على استضافتي لأعيش وأحبتي أجمل الأوقات».

يذكر أن أصالة كانت قد أحيت حفلتها الأولى ضمن حفلات العيد في الرياض، وخُصِّص يومها للسيدات فقط.