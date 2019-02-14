أول تعليق لرانيا يوسف بعد القبض على شبيهتها صاحبة الفيديو الإباحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على خبر القبض على الراقصة بطلة الفيديو الإباحي الذي نسب إليها، وتسبب في ضجة كبيرة.

رانيا يوسف تساءلت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» إن لدى كل وسائل الإعلام التي نهشت في عرضها الشجاعة على الاعتذار والاعتراف بالخطأ على الملأ، ملما تم تشوية سمعتها.

الفنانة المصرية أضافت في رسالتها أنها لن تسامح كل من أساء إليها أو خاض في سمعتها وسمعة ابنتيها بالباطل، أو ذكر أي كلمة مسيئة في حقها.

وكانت رانيا يوسف، قد تقدمت ببلاغ حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، جاء فيه أنها تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها، والذي أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة.

كما أصدرت الفنانة بيان قالت فيه: «يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات».

يُذكر أن رانيا يوسف أصبحت أكثر عرضة للانتقادات بعد ظهورها بفستان فاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وتعرضت للمساءلة القانونية.