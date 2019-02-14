جيجي حديد وكايا جيربر تعرضان أزياء مارك جاكوبس.. وزينة "الهنود الحمر" تجمعهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم ليلة أمس الأربعاء عرض أزياء علامة "مارك جاكوبس"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، حيث شارك فيه مجموعة من ألمع أسماء عارضات الأزياء بقيادة كُل من جيجي حديد وكايا جيربر، إلى جانب نخبة من حضور العرض من نجمات الصّف الأول الهوليوودي.

سارت جيجي حديد على مِنصّة العروض مُرتديةً فُستانًا لونه أسود بسيط التّصميم، جاء واسعًا بعض الشّيء ووصل طوله إلى أسفل الرّكبة، لكن حَرِص مارك أن يُضيف لمساته على الأكمام والياقة لكي يبتعد تصميم الفُستان عن الملل.

فجاءت ياقته ضخمة على شكل حرف V كشفت عن مفاتن جيجي والنّمش الذي يُغطّي جسدها، في حين صمّم نهايات الأكمام بستايل الكشاكش الواسعة، وحملت العارضة حقيبة كُرويّة الشّكل بنقشة جلد النّمر، وانتعلت في قدميها بوطا جلديا عالي الرّقبة بربّاطات.

جمع بين إطلالتي جيجي حديد وكايا تصاميم الأكمام الواسعة وكوتور زينة الرّأس الذي استحواه من الهنود الحُمر، لكن جاءت إطلالة كيا مُختلفة كونها تألّفت من قميص حريري أبيض، وتنورة سوداء، كما وضعت على كتفيها شال الفرو الضّخم.

أكملت كايا إطلالتها الغريبة بانتعال جوارب بيضاء مع الصندل المكشوف، كما أضافت ربطة عنق السّيدات من الستينيات إلى قميصها، مع اعتمادها خوذة الرّيش على رأسها.

وفي نهاية العرض، طلّ المُصمم "مارك جاكوبس" على ضيوفه لكي يُلقي عليهم التّحية ويشكرهم على حضورهم عرض مجموعته لخريف شتاء 2019، عِلمًا بأنّه تواجد في الصفوف الأمامية لمنصة العروض كُل من أنا وينتور، وكاري واشنطن، وريتا أورا، وترايسي إليس، وشايلين وودلي وغيرهم الكثير.