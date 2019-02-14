صدمة في قصر كنسينغتون بسبب إنستغرام.. فماذا حدث؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الصدمة سيطرت على مسؤولي قصر كنسينغتون خلال الساعات القليلة الماضية بعد اكتشافهم فقدان أكثر من 150 ألفا من متابعي حساب القصر على موقع إنستغرام!

وذكرت صحيفة ميرور، أن ذلك الحساب الملكي المتخصص بأخبار ميغان ماركل، كيت ميدلتون، هاري وويليام قد فقد هذا العدد الكبير ليصبح إجمالي متابعيه الآن 7.1 مليون.

وكان أول تفسير لذلك في بداية الأمر هو أن اختفاء هذا العدد الكبير من المتابعين هو جزء من محاولة إنستغرام إيقاف الحسابات المزيفة.

لكن المتحدث باسم إنستغرام أكد لصحيفة ميرور أنهم على دراية بأن ما حدث تسبب في حدوث تغيير بأعداد متابعي الحسابات لبعض الناس في الوقت الحالي، وهو ما يعملون على إصلاحه سريعاً.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن هناك شركات ونجوما كبارا تعرضوا للموقف نفسه من ضمنهم شركة Nike العملاقة في مجال المستلزمات الرياضية، والنجمة الشهيرة كاتي بيري، حيث فقدت الشركة 1.1 مليون متابع وفقدت بيري كذلك 900 ألف من متابعيها.