رندا البحيري تنشر صور لها وهي تمارس الكيك بوكس

نشرت الفنانة رندا البحيري صور لها عبر حسابها بالأنستغرام وهي تمارس رياضة الكيك بوكس وهي رياضة عنيفة يستخدم فيها الأيدي والأقدام وقد تفاعل جمهور رندا معها ولم تكن رندا هي الوحيدة التي قامت بتصوير نفسها وهي تمارس تدريبات هذه الرياضة فقد سبق وأن قامت ياسمين عبد العزيز وروبي بممارسة نفس الرياضة. قد يهمك أيضا:راندا البحيري تصوّر جميع مشاهدها في "سلسال الدم" ياسمين عبد العزيز تنشر صورها في الجيم على "إنستغرام"

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