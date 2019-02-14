رشا السيد تحضر العرض الخاص لفيلم "سفر اضطراري" في أبوظبي

حضرت الفنانة الإماراتية رشا السيد العرض الخاص لفيلم "سفر اضطراري" بسينما فوكس بأبوظبي بالإمارات بصحبة أبطال الفيلم، حيث قاموا بمشاهدته مع الجمهور الذي حضر خصيصًا للقاء صناع العمل والتقاط الصور التذكارية معهم.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب رشا السيد كل من الفنانة بدرية طلبة الفنانين حبيب غلوم وعيسي عرب وعادل عبدة ومصطفي الكعبي وإيمان سلطان ونورة نبيل وسعيد الناعور ومن أنتاج ناصر تميمي.

يشار إلى أن رشا السيد شاركت مؤخرًا في عرض "صهيل الخيل" بمهرجان الملحية الثقافي وكرمها الشيخ سعيد بن طحنون حاكم إمارة العين، ويذكر أن رشا السيد بدأت رحلتها مبكرا من خلال مسرح الجامعة، ثم توالت الأعمال التلفزيونية والإذاعية التي شاركت فيها، وتركت بصمة لا تنسى وصدى قويا لدى متابعيها ومحبي فنها، لما تمتلكه من موهبة عالية واتقان لجميع الأدوار التي شاركت بها.

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