وفاة المخرج غسان جبري بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، المخرج السوري غسان جبري عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعى المخرج السوري باسل الخطيب، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، المخرج الراحل قائلا: "المخرج القدير غشان جبري في ذمة الله، لروحه الرحمة والسلام".

غسان جبري ولد بالعاصمة السورية دمشق عام 1933، وهو من أوائل المخرجين بالتليفزيون السوري، له عدد كبير من الأعمال في الدراما التليفزيونية أبرزها "القيد"، "بقايا وجوه"، "الطير"، "العودة القاتلة"، وغيرها.