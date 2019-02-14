راغب علامة يوجه رسالة لـ"لطيفة": "عيد سعيد لروحك الجميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الفنانة التونسية لطيفة، والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

وعلق: "عزيزتي لطيفة، أطيب الأمنيات وعيد ميلاد سعيد لروحك الجميلة التي تشعّ بإبتسامتك الساحرة، في هذا اليوم أتمنّى لك الأفضل دائماً، كل عام وأنت بخير ونجاح وصحة وسعادة".

لطيفة ولدت بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة، يوم 14 فبراير 1961، لها عدد من الألبومات الغنائية الناجحة، أبرزها "مسا الجمال"، "تلومني الدنيا"، "أتحدى"، "فريش".