في عيد الحب.. أصالة تحيي ذكرى رئيس وزارء لبنان رفيق الحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، ذكرى استشهاد رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

ونشرت أصالة صورة للحريري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وعلقت: "كلّ عام وأنت سيّد العيد، كلّ عام وصورتك تكبر وتصبح أجمل وأوضح".

وتابعت: "كلّ عام وأنت مثال للرجل كيف يجب أنّ يكون، لم أعرفك ولكنّي تعرّفت عليك ممّا فعلت وما أنجزت وما طوّرت وما قدّمت، أنت عيد المحبّة وأنت المعلّم حتّى في رحيلك".

رفيق الحريري استشهد في 14 فبراير 2005، إثر تفجير استهدف موكبه بقلب العاصمة اللبنانية بيروت.