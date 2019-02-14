محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الفنانة القديرة نادية فهمي، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
ويشيع جثمانها عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويقام العزاء مساء غد الجمعة، من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.
الخليج 365 يستعرض معكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:
_ ولدت بمدينة القاهرة في 6 يناير 1950.
_ تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.
_ تزوجت من الفنان الكبير سامح الصريطي، وأنجبت منه ابنتيها "آية"، والفنانة ابتهال الصريطي.
_ انفصلت عن "الصريطي" منذ قرابة 20 عاما.
_ شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية الهامة أبرزها "أرابيسك"، "الأيام"، "ضمير أبلة حكمت"، "ساكن قصادي"، "بوابة الحلواني".
_ كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها "الحدق يفهم"، "الليلة الموعودة"، "فوزية البرجوازية"، "زوجة محرمة".
_ آخر أعمالها الفنية مسلسل "الخواجة عبدالقادر"، الذي عرض في رمضان 2012.
_ أصيبت بمرض الزهايمر منذ 5 سنوات، ورغم انفصالهما لم يتخلى عنها زوجها الفنان سامح الصريطي.
_ في أواخر أيامها انتقلت للعناية المركزة بإحدى المستشفيات، تحت رعاية أسرتها.
_ رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنتها فنانة شهيرة وعانت من الزهايمر.. 10 معلومات عن الفنانة نادية فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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