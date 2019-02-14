شاهد: قصة أبكت الإعلامي اللبناني نيشان وجعلته يترك الإستديو

في حلقة بعنوان أصحاب الهمم من برنامج أنا هيك والذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان كشف مواطن لبناني عن قصة مؤثرة لأبنه الشاب جعلت نيشان يبكي متأثراً وترك الأستوديو.

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