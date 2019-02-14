1 مارس.. عمر خيرت يحيى حفلا موسيقيًا

كتبت-مي صادق

يستعد الموسيقار العالمي، عمر خيرت، لإحياء حفلا موسيقيا يوم 1 مارس المقبل، داخل أحد المولات التجارية بمنطقة 6 أكتوبر، بمصاحبة فرقته الموسيقية، ومن

المقرر أن يقدم "خيرت" العديد من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة مثل: ليلة القبض على فاطمة، عارفة، عمأحمد، الخواجة عبدالقادر، البخيل وأنا، 100 سنة سينما".

جدير بالذكر أن خيرت كان قد أحيا مؤخرًا حفلا موسيقيا على مسرح المرايا بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.