1 مارس.. عمر خيرت يحيى حفلا موسيقيًا

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يستعد الموسيقار العالمي، عمر خيرت، لإحياء حفلا موسيقيا يوم 1 مارس المقبل، داخل أحد المولات التجارية بمنطقة 6 أكتوبر، بمصاحبة فرقته الموسيقية، ومنالمقرر أن يقدم "خيرت" العديد من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة مثل: ليلة القبض على فاطمة، عارفة، عم
جدير بالذكر أن خيرت كان قد أحيا مؤخرًا حفلا موسيقيا على مسرح المرايا بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.
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