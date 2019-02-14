شاهد.."ولا دبلت" ثالث أغنيات ألبوم أنغام الجديد

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نشرت الفنانة أنغام برومو تشويقي لأغنية جديدة من ألبومها الجديد بعنوان "ولا دبلت"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
أغنية "ولا دبلت" هي الأغنيةالثالثة التي طرحتها أنغام من ألبومها الجديد، حيث طرحت خلال الأيام الماضية، أغنيتي "ياريتك فاهمني، بقول نسياك".
تضمنت الـ3 أغنيات ألبومها الجديد المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد مرور 3 أعوام على آخر ألبوماتها"أحلام بريئة" الذي صدر عام 2015.
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