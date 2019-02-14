السبت.. نادى سينما الطفل المصرى بالهناجر

إيماناً من دور قطاع صندوق التنمية الثقافية بالحفاظ على الهوية المصرية وتأصيل القيم الإيجابية عند الطفل المصري ، وفي إطار النشاط الشهري "لنادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" والذي ينظمه قطاع الصندوق في السبت الثالثمن كل شهر.
تعرض قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا في الثانية عشر ظهر السبت 16 فبراير مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية منها "ملك المربي- الجزء الثالث"
يعقب العروض مسابقة رسم لشخصيات المعرض من الكارتون المصري بالإضافة إلي دعوة الأطفال لترشيد المياه والحفاظ علي مياه النيل . يدير النادي المخرجة "شويكار خليفة" ، أ.د. "ليلي عبد العزيز فخري" استاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما والمخرجة "عطية عادل خيري" .
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