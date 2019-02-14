موسم جديد من "قواعد العشق أربعون" على مسرح السلام

كتب - محمد فهمي

قرر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إعادة تقديم العرض المسرحي "قواعد العشق 40"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث، التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك ابتداءً من مساء اليوم الخميس، 14 فبراير، ولمدة شهر، على مسرح السلام بقصر العيني فى تمام الثامنة مساءً يوميًا ما

عدا الثلاثاء.

يذكر أن العرض المسرحي "قواعد العشق 40" يعرض للسنة الثالثة على التوالي، وهو العرض المتربع على عرش إيرادات البيت الفني للمسرح لعام ٢٠١٧، حيث حقق خلال ليالي عرضه في العامين الماضيين نجاحًا جماهيريًا ونقديًا

لافتًا.

"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق، ومصادر أخرى عدة، دراما تورج، وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، دينا أحمد، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان.