بالفيديو..أغنية "أين أذهب" لصابر الرباعي تتجاوز الـ100 ألف مشاهدة

صابر الرباعي كتبت - تقى عادل تخطت أغنية "أين أذهب" للفنان صابر الرباعي حاجز الـ100ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناة روتانا الرسمية الشركة المنتجة للأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". المنتجة للأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، ألحان الموسيقار:طلال، توزيع:يحيى الموجي. يذكر أن صابر سيحيي الليلة حفلاً غنائياً اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية على مسرح "برودلي" الشهير ، احتفالاً بعيد الحب.

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