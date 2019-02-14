في ذكرى ميلاد سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه من أجلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف" هي الجملة الأكثر انتشارًا في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، في مصر والتي جسدت فيها الفنانة المصرية سهير البابلي دور المعلمة مع الفنانين سعيد صالح وعادل إمام وأحمد زكي ويونس شلبي وهادي الجيار.

ويوافق اليوم الـ 14 من فبراير عيد ميلادها الـ 84، وبهذه المناسبة ترصد "فوشيا"، أبرز ما في حياتها الفنية والشخصية.

ولادتها ونشأتها

ولدت الفنانة المصرية سهير البابلي، في محافظة دمياط، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، ومن أبرز أعمالها ريا وسكينة مع شادية ومدرسة المشاغبين، واعتزلت الفن عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، وفي عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل "قلب حبيبة".

زيجات سهير البابلي

تزوجت الفنانة المصرية سهير البابلي 5 مرات بدأتها من رجل الأعمال محمود الناقوري، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين الناقوري، وخيّرها بين الحياة الزوجية ورعايتها لابنتها وبين الفن إلا أنها فضلت الاستمرار في الفن لتحقيق حلم النجومية الذي طالما حلمت به.

كما تزوجت من المطرب والملحن منير مراد الذي أشهر إسلامه من أجل حبه وتعلقه بها، ولكن الغيرة دبت بينهما ليقررا الانفصال دون أن تنجب منه وبعد الانفصال تزوجت من الجواهرجي أشرف السرجاني.

بعد وفاة السرجاني تزوجت سهير البابلي، من رجل الأعمال محمود غنيم، وكانت زيجتها الأخيرة من الفنان أحمد خليل.

أحمد خليل ومفاجأة مدوية عن زواجه

قال الفنان المصري أحمد خليل، آخر الأزواج في حياة الفنانة المصرية سهير البابلي، في أحد حواراته الفنية: "لقد تزوجت من الفنانة سهير البابلي، وقد كانت نجمة كبيرة في ذلك الوقت وأنا لا أزال شابًا قادمًا من الفلاحين، فقد كنت أرفض تأخرها لفترة طويلة من الليل، وحاولت الضغط عليها كي تترك التمثيل وبالفعل قمت بشراء محل لها في منطقة الزمالك".

وألمح إلى أنها كانت السبب في ضياع المحل الذي يقدر قيمته الآن ما بين 20 إلى 30 مليونًا، إلا أنهما عندما انفصلا قامت ببيعه بمبلغ لا يزيد على 11 ألف جنيه، في ذلك الوقت، موضحًا: "لقد كانت سهير سيدة عظيمة وراقية وما زلت أكنّ لها كل التقدير والاحترام".

سرْ ارتدائها الحجاب

كشفت الفنانة سهير البابلي، خلال مقابلة تلفزيونية من خلال برنامج "100 سؤال"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أن السبب وراء ارتدائها الحجاب كان ابنتها ميرفت والتي تعمل على تدريس الدين الإسلامي، إذ إنها خجلت من ابنتها لكونها محجبة وقررت ارتداء الحجاب مثلها.

الشيخ "الشعراوي" واعتزالها التمثيل

تحدثت الفنانة المصرية عن قرار اعتزالها التمثيل والتي أكدت خلال ظهورها في برنامج "100 سؤال"، أن قرار الاعتزال جاء بعد جلسة طويلة مع الشيخ محمد متولي الشعراوي حيث أكد لها أنه بالفعل حرام شرعًا، وأشارت إلى أنها اعتزلت الفن بعد أن وجهت له سؤالًا عن موقف الدين من التمثيل وهل التمثيل بالفعل حرام شرعًا.

حديثها عن ألحان زوجها منير مراد

تحدثت الفنانة سهير البابلي، عن ألحان زوجها منير مراد فقالت: "كان بيهديهالي وكان يحفظني اللحن الأول، قبل ما تتغنى به المطربة، وهو الذي عرفني على الرائعة شادية، ودائمًا أحب أن أستمع لألحانه التي تغنى بها العندليب عبدالحليم حافظ وصديقتي شادية مثل ألحان "ضحك ولعب وجد وحب، وحاجة غريبة، ودبلة الخطوبة".

ماذا قالت عن زواج سعاد حسني والعندليب؟

قالت سهير البابلي: "إننا لا يمكن أن نعوض الذين رحلوا، وعبدالحليم كان من أعز أصدقائي هو وسعاد حسني، وأؤكد للمرة المليون أنه كانت بينهما قصة حب لكن لم يتزوجا".

لقاء بكيزة وزغلول

في حلقة بعنوان "عودة بكيزة وزغلول" والذكريات التي جمعت الفنانة سهير البابلي مع الكاتبة والفنانة إسعاد يونس والتي اقتسمت معها بطولة مسلسل "بكيزة وزغلول"، قالت سهير البابلي، إن استمرار نجاح بكيزة وزغلول سببه الصدق، وقالت إن العمل الذي كتبته الكاتبة إسعاد يونس كان بناء على طلبها هو النسخة النسائية من "الأيدي الناعمة".

وعن ذكرياتها في مسلسل بكيزة وزغلول، قالت إن الشوارع كانت خالية وقت عرض المسلسل وكان الحوار في أغلبه عبارة عن ارتجال مع الالتزام بالنص، ولكنها تفضل وتجيد الارتجال التلقائي؛ لأنه يناسب أداءها قائلة: "كانت أيام حلوة".

لم تصدق وقوفها أمام شادية

قالت سهير البابلي، إنها لم تصدق أنها ستقف أمام شادية في مسرحية "ريا وسكينة"، عندما أخبرها بذلك سمير خفاجي، وكانت غاية في الروعة، وقالت إن المسرحية كانت بداية انطلاق الفنان أحمد بدير وهو كاريزما رائعة يتسم بالتواضع.

وأضافت إن الكوميديا لا تكون صادقة إلا إذا كانت تلقائية، وقالت عن سعيد صالح إنه كان مثالًا للوفاء، لمساعدة زملائه وهو من ساعد يونس شلبي منذ بداياته في المشاغبين، وقالت إن دورها في "أميرة حبي أنا" لم يبعدها عن الكوميديا؛ لأنها ارتبطت بالناس مع الكوميديا.

ذكرياتها مع مدرسة المشاغبين

أوضحت سهير البابلي أنها بدأت في المسرح القومي وكان عادل إمام وسعيد صالح يناديانها يا "قومي" في مدرسة المشاغبين لانتمائها إلى المسرح القومي، وأكدت أن أسلوبها كوميدي لكنه تلقائي حتى في أدائها التراجيدي، وهو ما لفت إليها نظر المنتج الكبير سمير خفاجي، وكانت البداية في مدرسة المشاغبين مع فرقة المتحدين، والتي استمرت 7 سنوات.

وقالت إن أداءها كان يضحك عادل إمام وسعيد صالح وفاجأهما لاعتقادهما أنها لن تستطيع ذلك لانتمائها إلى المسرح القومي وإجادتها العربية، مضيفة أنها تتلمذت على يد كبار نجوم المسرح أمثال: حمدي غيث وفتوح نشاطي، وألمحت إلى إنها تركت المسرح القومي لالتحاقها بفرقة المتحدين.