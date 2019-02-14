فاطمة المؤمن توزع الهدايا في الشارع بمناسبة عيد الحب.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وضعت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن مجموعة من الهدايا والورود في سيارتها، لتوزيعها على المواطنين في الشارع بمناسبة عيد الحب "الفالنتين".

وظهرت المؤمن في الفيديو الذي نشرته عبر"سناب شات"، وهي تختار المواطنين بشكل عشوائي لإعطائهم الهدايا ومعايدتهم بهذه المناسبة، كنوع من التعبير عن أن الحب لا يقتصر فقط على الرجل والمرأة.

وكتبت عبر إنستغرام: "انتشر الحب تماما مثل العام الماضي، ذهبت في جميع أنحاء المدينة ووزعت الزهور والهدايا".

وأضافت: "هذا العام كنت أقل جنونا لكني أصبحت سعيدة جدًا لرؤية الجميع متحمسين وجعل الآخرين سعداء.. عيد حب سعيد..والآن أنا في مكان آخر".

وسبق وأن خرجت الفاشينيستا الكويتية، فاطمة المؤمن عن صمتها، لكي تدافع عن نفسها، ضدّ حملة الانتقادات، التي وُجِّهتْ لها بسبب ظهورها في مقطع فيديو وهي تُعرِّي جزءًا من جسمها، أثناء جلوسها في السيارة.

وعلّقتْ المؤمن، في مقطع فيديو لها، عبر "سناب شات" قائلة: "فيه أكاونتات ما عندها شغل غير مراقبة المشاهير، وخاصة نجوم السوشال ميديا لتصيد الأخطاء واقتطاع أجزاء من الفيديو وفبركتها لتشويه صورة صاحب الفيديو".

وأضافت: "الله راح يحاسب هذه الأكاونتات.. وبعدين القانون هيحاسبهم وساعتها هيندموا.. واليوم ده هييجي قريب".