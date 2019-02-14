خاص| لوسي تكشف عن دورها في "حارة أم عبدالله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

انتهت الفنانة لوسي من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "حارة أم عبدالله"، الذي تم تعديل اسمه بعد أن كان "حارة حسن".

وقالت الفنانة لوسي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أجسد شخصية كبيرة الحارة أم عبدالله.. الأم "الجدعة" التي تعتمد عليها الحارة في جميع مشاكلها".

وأشارت النجمة لوسي إلى أن شخصيتها تواجه العديد من المشاكل في الحارة، وتحاول حلها في إطار شعبي، واصفةً الحارة بأنها مصرية شعبية لايوجد بها دماء.

وأضافت لوسي أنها مالت للشخصية بعد أن قرأت السيناريو ونال إعجابها. وأوضحت أنها انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في مسلسل "البيت الكبير 2"، الذي يعرض الآن على أحد القنوات الفضائية.

"حارة أم عبدالله" بطولة لوسي، سامي مغاوري، أحمد صيام، محمد عادل، سهر الصايغ، حنان سليمان، وناهد رشدي. وهو عمل من تأليف محمد جمال، وإخراج أحمد البابلي.