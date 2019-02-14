مبارك الهاجري يعايد زوجته أحلام بكلمات مؤثرة – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفل بطل الراليات ورجل الأعمال مبارك الهاجري بعيد ميلاد زوجته النجمة الإماراتية أحلام على طريقته الخاصة.

وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي نشر مبارك الهاجري صورة له مع أحلام، وأعرب بتعليقه عليها عن محبّته الكبيرة لها وكتب: “‫حبيبتي الغاليه ام فاهد كل عام وانتي حبيبتي وكل عام وانتي بصحه وسلامه ونجاح ⁧‫احبك ام فاهد الغاليه‬⁩‬”.

من أسرة موقع بتجـــــــرد نتقدّم بأحرّ التهاني من نجمة الخليج الأولى في هذه المناسبة السعيدة متمنين لها دوام النجاح والتألّق والسعادة.