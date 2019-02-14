يمنى شرّي وخطوة جديدة في عالم الإعلام الحديث‎

هي قمر الشاشة العربية .. هي دوّارة الشمس .. هي ضحكة التلفزيون.. هي بعض من ألقابها خلال مسيرتها الاعلامية.. هي الاعلامية يمنى شرّي التي اشتاقت لها الشاشات ..

تعود الاعلامية يمنى شرّي الى المشهد الاعلامي من جديد. يمنى التي كان لها باع طويل في الاعلام اللبناني والعربي كانت سبّاقة في ابتكار وتقديم الافكار التلفزيونية الجديدة حتّى كوّنت لنفسها شخصية اعلامية خاصة شكّلت مدرسة تشبهها وحدها.

من البرامج الترفيهية والفنية الى برامج الألعاب وتلك المتعلقة بالمهرجانات وكل نجومها (هلا فبراير، مهرجان التسوق في دبي، جرش في الاردن، مهرجان السينما في مصر، مهرجان الأغنية العربية في قطر، مهرجان تدمر واللاذقية والمحبة والسلام في سوريا،مهرجان قرطاج في تونس، مهرجان صلالة في سلطنة عمان،مهرجانات الجزائر وغيرها الكثير).

واعتبر برنامج “القمر عالباب” التي قدمته على تلفزيون المستقبل في عصره الذهبي كأول برنامج late night show في الاعلام العربي، إذ شكل هذا النوع من الchat show ثورة نوعية في برامج الحوارات اللبنانية والعربية من ناحية استقبال المشاهير الذين ترافقهم فرقة موسيقية داخل الاستديو خلال الحوار معهم حول جوانبهم الشخصية والاجتماعية والحياتية . هذا النوع الذي بدأت به يمنى شري عام ٢٠٠١ يعتبر الموضة في ايامنا هذه. فكانت بحقّ سابقة لعصرها.

واليوم تتحضر يمنى شرّي لخطوة جديدة سبّاقة -كما عهدناها- تتعلق بالاعلام الحديث الذي اصطلح على تسميته الثورة الصناعية الرابعة وذلك من خلال شبكة إعلامية جديدة سيتم الاعلان عنها قريباً جداَ في حفل ضخم جدا .