ريهام عبد الغفور تؤكد أن أحداث "أعز الولد"شيقة  

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها انتهت من تصوير فيلم "أعز الولد" مع ميرفت امين وبوسي ورجاء الجداوي وشيرين، موضحة أنها سعيدة بالعمل مع هؤلاء النجمات الكبر، بخاصة أن هناك مجموعة من المشاهد جمعتها بهم.

وأضافت الفنانة ريهام في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" أن فيلم "أعز الولد" من الأفلام الاجتماعية التي سيحبها الجمهور؛ بخاصة أنها تدور حول مشاعر الجدات تجاه أحفادهن وهو موضوع جديد، مشيرة إلى أن العمل مكتوب بشكل جيد وبه العديد من ضيوف الشرف من النجوم.

وأعربت عبد الغفور عن سعادتها بعودتها للسينما في فيلم كهذا بعد نجاح دورها في فيلم الخلية العام الماضي موضحة أنها دائما تسعى إلى تقديم موضوعات متنوعة في أعمالها، ولا تحصر نفسها في أدوار معينه، مشيرة أنها لم تتردد لحظة في قبول العمل لأنه إضافة لها في مشوارها الفني.

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