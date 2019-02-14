شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Fox تجدد مسلسل Family Guy للموسم الـ 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة FOX مسلسل Family Guy للموسم الـ 18، السلسلة من إنتاج شركة th Century FOX 20، حيث أنه كان من المقرر لها أن تنتهي في وقت لاحق من هذا العام.

كوميديا FOX المتحركة Family Guy يدور حول Peter Griffin، وزوجته في العزف على البيانو Lois، وابنته المنبوذة الاجتماعية البالغة من العمر 18 عامًا ميج،وابنهم كريس الذى يبلغ 13 عامًا، والطفل ستوي، والكلب، بجانب برايان الذي يحب السيدات وخمره.

الموسم 17 من Family Guy يبلغ متوسط مشاهدته 1.16 في الفئة العمرية 18-49 و2.67 مليون مشاهد إجماليا، مقارنة بالموسم 16، ارتفع بنسبة 7٪ في نسبة المشاهدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".