شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Fox تجدد مسلسل Family Guy للموسم الـ 18 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة FOX مسلسل Family Guy للموسم الـ 18، السلسلة من إنتاج شركة th Century FOX 20، حيث أنه كان من المقرر لها أن تنتهي في وقت لاحق من هذا العام.
كوميديا FOX المتحركة Family Guy يدور حول Peter Griffin، وزوجته في العزف على البيانو Lois، وابنته المنبوذة الاجتماعية البالغة من العمر 18 عامًا ميج،وابنهم كريس الذى يبلغ 13 عامًا، والطفل ستوي، والكلب، بجانب برايان الذي يحب السيدات وخمره.
الموسم 17 من Family Guy يبلغ متوسط مشاهدته 1.16 في الفئة العمرية 18-49 و2.67 مليون مشاهد إجماليا، مقارنة بالموسم 16، ارتفع بنسبة 7٪ في نسبة المشاهدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة Fox تجدد مسلسل Family Guy للموسم الـ 18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.