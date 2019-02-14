حمدي الميرغني ينشر صورة رومانسية مع زوجته: "بعشقك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
احتفل الفنان الشاب حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح بعيد الحب، بصورة رومانسية نشرها عبر صفحته بـ"إنستجرام".
علق الميرغني على الصورة قائلاً: "يا رب أجعل كل يوم ما بينا عيد حب يامراتي يا دنيتي وفرحتي.. ربنا يخليك ليا ويسعد قلبك يا نور عيني.. مش لاقي بجد كلام أعبر بيه عن اللي جوايا لأن اللي جوايا أكبر من كلمة بحبك.. بعشقك يا حبيبتي".
وينشغل الفنان حمدي الميرغني حاليًا بتصوير دوره في فيلم "حملة فرعون" من إنتاج أحمد السبكي، وبطولة عمرو سعد، محمود عبد المغني، روبي، ورامز أمير.
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