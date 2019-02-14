ليلى علوي مع صالح الرشد في “the plane”

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 08:32 صباحاً -

نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي عبر حسابها على انستغرام، صورة تجمعها بالإعلامي الكويتي صالح الراشد مقدم برنامج “The Plane” الذي يعرض على شاشة atv

وعلقت ليلى على الصورة:”انتظروني في أول لقاء من الكويت مع الإعلامي كابتن صالح الراشد ببرنامج the plane يوم الجمعه القادم 15 فبراير 2019 الساعه 10 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية”.

يُذكر أن الفنانة ليلى علوي انتهت من تصوير دورها في فيلم ” التاريخ السري لكوثر” من تأليف وإخراج محمد أمين.