شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الموسيقار العالمى يانى يزور متحف اللوفر بأبو ظبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار العالمى يانى، حفلاً موسيقيا فى مدينة أبو ظبى فى عيد الحب، اليوم الخميس 14 فبراير، شارك جمهوره عبرالسوشيال ميديا لقطات عن جمال الطبيعة الخلابة والشواطىء الساحرة وزيارة إلى متحف اللوفر.

الموسيقار يانى، شارك جمهوره "فيديو" خلال زيارته إلى متحف اللوفر بأبو ظبى، من أمام لوحات الرسام المبدع الهولندى رامبرانت، والذى يعتبر من أبرز الفنانين فى العصر الذهبى الهولندى.

لم تكن المرة الأولى التى شارك فيها يانى جمهوره "فيديوهات" من أبو ظبى، بل سبق "فيديو" آخر من شرفة الفندق الذى يقيم فيه، ظهر فيها الشاطئ الذى قال عنه يانى أنه من أجمل شواطئ دولة الإمارات، التى يجلس أمامها ليصفى ذهنه، وعلق: "بالحب من أبوظبى، صباح الخير للجميع".

ويذكر أن يانى قد أحيا حفلاً موسيقياً عالمياً فى السعودية قبل أيام، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافى، الذى أقيم فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، واستقل يانى منطادا ليحظى برؤية جمال الطبيعة الساحرة، كما نشر صورة آخرى يرتدى فيها "شال" سعوديا.