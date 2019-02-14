شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف مع أمير كرارة فى مسلسل"كلبش3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الممثلة فاطمة الكاشف فى مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، والمقررعرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وتجسد فاطمة شخصية تدعى "أمينة" تعد محورية ضمن أحداث المسلسل.

وقالت فاطمة لـ"الخليج 365" إنها سعيد للغاية بالتعاون مع أسرة المسلسل وصناعه بالكامل، مشيرة إلى أنها تقف أمام النجم أمير كرارة لأول مرة، حيث تحرص على تقديم دور قوى فى المسلسل الذى سبق وحقق نجاحا كبيرا فى الجزأين الأول والثانى.

فاطمة الكاشف قدمت آخر أعمالها مسلسل "قصر العشاق" بطولة النجوم فاروق الفيشاوى وبوسى ، من إخراج أحمد صقر.

مسلسل "كلبش3" بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، إسلام جمال، أمانى كمال، وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى .