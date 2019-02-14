شاهد.. سما المصري بإطلالة مثيرة في كليب “حب الحمام”

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 03:54 صباحاً -

طرحت الفنانة سما المصري كليب أغنية “حب الحمام” وذلك بمناسبة عيد الحب الفالنتاين الذي يصادف اليوم الخميس 14 شباط / فبراير. وظهرت سما المصري، خلال الكليب بملابس مثيرة، وكانت أعلنت الأيام الماضية أنها ستطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب. وكانت سما المصري أثارت جدلًا منذ فترة بعد نشرها فيديو على صفحاتها تظهر خلاله وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تليفزيونية مع المذيعة مي العيدان، الأمر الذي أغضب الكثيرين.

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