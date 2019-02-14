دوللي شاهين عارية بمناسبة عيد الحب!

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 03:54 صباحاً -

عايدت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عارية لها وذلك بمناسبة عيد الحب الفالنتاين الذي يصادف اليوم الخميس 14 شباط / فبراير. ونشرت دوللي شاهين، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها عارية مع قلب كبير غطى جزء من جسمها وعلقت معايدة متابعيها.

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