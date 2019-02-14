كليب جديد لسما المصري بمناسبة بعيد الحب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري كليبها الجديد، والذي يحمل اسم “حب الحمام”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

النجمة المصرية، ظهرت خلال الكليب بملابس مثيرة، وكانت أعلنت الأيام الماضية أنها ستطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب.

وكانت سما المصري أثارت جدلًا منذ فترة بعد نشرها فيديو على صفحاتها تظهر خلاله وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تليفزيونية مع المذيعة مي العيدان، الأمر الذي أغضب الكثيرين.

وعلى جانب أخر، كشفت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري عن عدد زيجاتها، لافتة الي أن زيجاتها تنوعيت ما بين الرسمي والعرفي.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج «قطعوا الرجالة»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائيتي «النهار، والقاهرة والناس»، إنها تزوجت ثلاث مرات، زيجة واحدة رسمية، وزيجتين عرفي.

سما كشفت أنها في أغلب زيجاتها كانت الزوجة الثانية، دون معرفة الزوجة الأولى لزوجها وأهله بأمر زواجهما، في حين إن أهلها كانوا على علم بكل زيجاتها، لافتة إلى أنها لم تفكر في الإنجاب في أي زيجة من زيجاتها لكونها كانت تشعر أن الحياة غير مستقرة بينهما.