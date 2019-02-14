الصحافة الهندية تشن هجوماً عنيفاً على بريانكا شوبرا بسبب سلوكها

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

شنت الصحافة الهندية هجومًا عنيفًا على النجمة بريانكا شوبرا، واصفة إياها بأنها متلاعبة للغاية وتتوقف في أي مكان حتى تحصل على ما تريد.

تقرير نشرته وسائل الإعلام يشير مؤخرًا الى أن الجميع يعرف لماذا تركت شوبرا بوليوود دون أي خيار سوى المغادرة إلى هوليوود، بعد أن حاولت الاستيلاء على مكان جوري خان زوجة نجم بوليوود الكبير شاروخان.

لكن جوري المرأة القوية في بوليوود ذات شبكة العلاقات المؤثرة للغاية استطاعت التصدي لها والحفاظ على زواجها، وسرعان ما أصبحت بريانكا منبوذة في صناعة السينما عندما تضامن كاران جوهر المنتج الشهير مع جوري ضدها.

وبحسب تلك التقارير، انتقلت الممثلة إلى هوليوود، واستعانت بفريق علاقات عامة ذكي، حاولوا التسويق لها بزعم وجود علاقة مع الممثل الأمريكي توم هيدلستون، حتى إنهم حولوا فكرة وجود تلك علاقة إلى شائعة رائجة.

يقول تقرير موقع quora الشهير، أن شائعة علاقة بريانكا وهيدلستون جاءت لتغطي على فضيحة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأمريكي Quantico التي قامت ببطولته بريانكا، وأضاف أنه عندما قدمت شوبرا ببطولة المسلسل الأميركي، نالت الثناء في بلدها الأم الهند، لأنها حققت قفزة في صناعة الترفيه الغربية التي لم يقم بها سوى عدد قليل من الممثلات الهنديات.

لكن حلقة من برنامج “كوانتيكو”، التي بُث في السابق، أثارت غضب العديد من الهنود، فهي عميلة بمكتب التحقيقات الفدرالية تدعى أليكس باريش، تحكي الأحداث أن مؤامرة قام بها قوميون هنود لتنفيذ هجوم نووي في مانهاتن قبل أيام من عقد قمة حول كشمير - وهي منطقة في جبال الهيمالايا تتنازع عليها كل من الهند وباكستان وخاضوا ثلاث حروب رئيسية بسببها، حيث تحبط شوبرا المؤامرة بعد ملاحظة رمز هندوسي على سلسلة يرتديها أحد الإرهابيين.

بالنسبة للكثيرين في الهند، فإن تطور الحبكة - الذي يتورط فيه الهنود في عمل إرهابي، خاصة فيما يتعلق بقضية كشمير الحساسة - يرقى إلى خيانة شوبرا، التي يعتبرها الكثيرون هنا بمثابة سفير للهند في الغرب.

وتأتي الضجة حول هذه الحلقة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الهندية أن تنأى بنفسها عن المنظمات المتطرفة الهندوسية، حيث اندلعت القومية الهندوسية تحت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودى واتُهمت الجماعات القومية الهندوسية اليمينية بارتكاب أعمال عنف، وخاصة ضد الأقلية المسلمة في الهند.

في الآونة الأخيرة، عرض أحد أعضاء حزب “بهاراتيا جاناتا” مكافأة لقطع رأس ممثلة هندية كبيرة عن دورها في فيلم أعتقد أنها تصور المجتمع هندوسي سلبًا، كما وُجه انتقاد لمودي في عام 2017 بتعيينه زعيم لأكبر ولاية هندية وهو راهب هندوسي قد نُقل عنه في الماضي قوله: “إذا قام المسلمون بقتل رجل هندوسي، فسوف نقتل 100 رجل مسلم”.

وتواجه شوبرا، التي ظهرت في أكثر من 50 فيلمًا، معظمها في بوليوود، ضغوطًا هائلة لتصوير الهند بشكل إيجابي في الخارج. كما تعرضت لهجوم في الهند عندما زارت أحد مخيمات الروهينجا للاجئين في لتسليط الضوء على معاناة المسلمين بدلًا من زيارة الهندوس المضطهدين.