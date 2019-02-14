محمد عادل إمام فلاح في «هوجان»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يواصل النجم المصري محمد عادل إمام، تصوير مسلسله الجديد، والذي من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل 2019 ، ويحمل اسم “هوجان”، حيث يجسيد شخصية هوجان في العمل الجديد الذي يحمل نفس الاسم “باللهجة الفلاحي”، لذا استعان بمصحح اللهجة الفلاحي محمد عرفة، كما يحرص على مراجعة المشهد قبل التصوير أكثر من مرة .
وكانت أسرة العمل قد أخذت إجازة يوم الأربعاء من التصوير، بعد أن كان التصوير خارجي، يوم الثلاثاء 12 فبراير، في نزلة السمان، ومن المقرر أن تنتقل أسرة المسلسل إلى الديكور الرئيسي في مدينة الإنتاج الإعلامي يوم الخميس.
ويشارك في بطولة مسلسل “هوجان”، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
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