شكرا لقرائتكم خبر عن هذا مصير "خطيب مراتي" بعد أزمة خالد يوسف والان مع التفاصيل

منذ فترة تحدد أكثر من مرة موعد لعرض فيلم "​خطيب مراتي​" والذي يقوم ببطولته الممثل ​أحمد سعد​ والممثلة ​ريم البارودي​ ، والفيلم يقوم بإنتاجه الممثل خالد يوسف وهو من تأليف واخراج حمادة عفيفي. ولكن كشف لنا مصدر من داخل العمل، عن ان الفيلم سيتم عرضه في الشهر المقبل في شهر أبريل، لكن بدون عرض خاص أو اي احتفالية ولن يتم منع العمل كما يتوقع البعض للأزمة التي يمر بها خالد يوسف خصوصا، وأن العمل ليس من اخراجه كما انه مشارك في الانتاج.

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