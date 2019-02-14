شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة FOX تجدد Bob’s Burgers للموسم العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة FOX مسلسل Bob’s Burgers للموسم العاشر، ويركز هذا العمل الكوميدى Bob’s Burgers على Bob Belcher، الذى يعمل على إدارة مطعم "بوب برجرز" بمساعدة زوجته ليندا، وأطفالهم الثلاثة، الذين يسمون "تينا المحرجة، والطفل الأوسط جين، والأصغر لويز".

حقق الموسم التاسع من مسلسل Bob’s Burgers معدل 1.21 في الفئة العمرية 18-49 و2.84 مليون مشاهد، مقارنة بالموسم الثامن، فأنها ترتفع بنسبة 20٪ و 27٪ على التوالي، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

تنضم السلسلة إلى The Simpsons، التي تم تجديدها إلى الموسم 32، ومسلسل Family Guy، والتي تم تجديدها أيضًا، وتعتبر سلسلة FOX الوحيدة التي تم تجديدها حتى الآن، للموسم التلفزيوني 2019-20.