شكرا لقرائتكم خبر عن "سيد الرجالة" أغنية هبة مختار فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة هبة مختار من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "سيد الرجالة" من كلمات محمد جشم ولحن سامر أبو طالب وتوزيع عمرو إسماعيل، ومن المقرر طرحها اليوم تزامنًا مع عيد الحب.

يتوقع صناع "سيد الرجالة" أن تكون عودة قوية هبة مختار بعد تغيبها عن الغناء لمدة عام تقريبا، حيث قدمت فى 2017 أغنية "بعد الفراق" التى حققت نجاحًا كبيرًا بمشاركة نفس فريق عمل أغنية عيد الحب. كما قدمت هبة فى 2017 دويتو "دراما كوين" مع شقيقها أحمد مختار الذى قام بوضع الكلمات والحن والتوزيع.

وخاضت هبة مختار تجربة التقديم من خلال برنامج "اللمة الحلوة" بمشاركة مها عثمان، بالإضافة إلى تقديمها أغانى مميزة حققت صدى كبيرًا مع انطلاق مشوارها الفنى منها "خلينى على بالك"، "متفكرش فيا"، "واحدة غيرى"،" يسعد أيامك" و"قلبى اللى حبك".