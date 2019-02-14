شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول انضمام أوكتافيا سبنسر إلى فيلم The Witches والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى حاليا محادثات مع الممثلة أوكتافيا سبنسر في محادثات من أجل الانضمام إلى بطولة فيلم The Witches أمام الممثلة آن هاثاواى، وكانت قد فازت سبنسر بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "The Help".
واستناداً إلى رواية كاتب قصص الاطفال الشهير Roald Dahl والتي تحمل نفس الاسم، التي طرحت عام 1973 يدور الفيلم حول فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقي، الفيلم يدور في إطار كوميديا ومغامرات عائلي، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل ف عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية.
ومن المقرر أن يصدر في دور العرض في شهر اكتوبر من عام 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".
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