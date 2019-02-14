فيديو| إذا كنت من عشاق السينما.. 5 أفلام يمكنك مشاهدتها في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

إذا كنت من هواة السينما وتريد مشاهدة فيلم في يوم عيد الحب، الذي يوافق اليوم الخميس، فإليك الأعمال التي تعرض حاليًا وتصنيفاتها، لنسهل عليك مهمة الاختيار:

قصة حب

بدأ عرض الفيلم اليوم في دور العرض المصرية، وهو فيلم رومانسي، يتناسب مع أجواء عيد الحب.

تدور الأحداث حول قصة حب بين شاب وفتاة، تتعرض لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب، يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

الفيلم بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، وعلا رشدي. وهو عمل من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

عيش حياتك

بدأ عرض الفيلم اليوم في دور العرض المصرية. وهو فيلم رومانسي كوميدي، يتناسب أيضًا مع أجواء عيد الحب.

تدور أحداث الفيلم عن إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة. وبحملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، ومحمد نور. وهو عمل من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.

cold war

الفيلم ليس جديد لكنه رومانسيًا، ويعرض في سينما زواية في وسط البلد فقط.

تدور أحداثه حول قصة حب مستعرة بين اثنيْن طبائعهما شديدة التباين وينحدران من خلفيات اجتماعية مختلفة؛ فينعدم التطابق فيما بينهما تمامًا. تنشأ قصة حبهما وتدور في خلفية الحرب الباردة خلال الخمسينيات، ما بين بولندا، برلين، يوغسلافيا، وباريس.

إذا كنت تفضل الأفلام الأجنبية حتى لو بعيدة عن الرومانسية، يمكنك مشاهدة فيلم التشويق والإثارة Happy Death Day 2U، وفيلم الخيال العلمي Alita: Battle Angel، وكل منهما بدأ عرضه اليوم في دور العرض المصرية.​