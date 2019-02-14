صلاح عبد الله: "الزمالك بوظ الفلانتاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان الكبير صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على تعادل الزمالك اليوم وعيد الحب. وكتب عبد الله في تغريدته:"أحبك إزاي بعدما بوظتلي عيد الحب وخليت الأهلاوية يحفلوا عليا ويقولوا هابي حسين داي، زملكاوي قديم هيبات حزين". . وهي الجملة التي كان يرددها صلاح عبد الله خلال دوره في فيلم "كبارية". يُذكر ان الزمالك تعادل في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بهدف لكل منهما تقدم للزمالك خالد بو طيب في الدقيقة 14 وتعادل فوزي يايا في الدقيقة 90.

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