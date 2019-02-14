جورج كلوني: الإعلام يلاحق ميجان ماركل مثل ديانا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الأمريكي الشهير جورج كلوني، عم ما أسماه بالـ”معاناة” التي تعانيها، ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

كلوني – وزوجته أمل اللذان حضرا حفل زفاف ميجان والأمير هاري ابن ديانا العام الماضي – قال في تصريحات له: إن وسائل الإعلام تضايق ميجان ماركل دوقة “ساسكس” مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا، التي راحت ضحية حادث سيارة بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير.

وكالة أنباء “رويترز” نقلت تصريحات عن كلوني نشرتها مجلة “هو” الأسترالية قوله: إنهم يلاحقون ميجان ماركل في كل مكان، تتعرض للملاحقة والتشهير، إنها امرأة حامل في الشهر السابع وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه.. لا أستطيع أن أصف لكم كم هو مزعج ذلك الأمر.

وسائل إعلام كانت قد نشرت مطلع الأسبوع تفاصيل خطاب شخصي قالت إن ميجان أرسلته لوالدها الذي تتسم علاقتها معه بالتوتر، في الوقت الذي تنتظر في ميجان أن تضع مولودها الأول في أبريل المقبل.

كان الأمير هاري قد أصدر بيانا انتقد فيه وسائل الإعلام لتدخلها في الحياة الخاصة لميجان قائلا: إن الصحافة تجعلها معرضة لموجة من الاستغلال والمضايقة.. كما أن العلاقة قد تأزمت من طرف هاري وشقيقه الأكبر ويليام مع الصحافة منذ مقتل الأميرة ديانا في حادث بمدينة باريس عام 1997 أثناء مطاردتها من قبل مصورين يلاحقون المشاهير.