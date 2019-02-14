شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لميرهان حسين بعد الإفراج عنها والان مع التفاصيل

تعيش الفنانة ميرهان حسين وعائلتها حالة من السعادة بعد الإفراج عنها وعودتها لمنزلها، وذلك بعد انتهاء عقوبة سجنها 15 يوما في قضية التعدي على ضابط شرطة.

نشرت ميرهان حسين أول صورة لها فور الإفراج عنها، وظهرت وهي تضع "تاجا" فوق رأسها وتحتضن قطتها وتقلبها، وسط أجواء احتفالية مع عائلتها.

وكانت الممثلة ميرهان حسين أنهت إجراءات الإفراج عنها وغادرت قسم الهرم، الذي قضت فيه ليلة كاملة.

ومكثت ميرهان في قسم شرطة الهرم ليلة للتأكد من صحة إجراءات الإفراج عنها، ومعرفة ما إذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخرى أم لا، بحسب ما جاء في صحيفة "الوطن".

وأكد المحامي شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن ميرهان حسين أمضت عقوبة سجنها لمدة 15 يوما هي المدة الكاملة للعقوبة في قضية تعديها على ضابط شرطة.

كانت ميرهان حسين قد وضعت نفسها تحت تصرف السلطات المختصة يوم 29 يناير، لتنفيذ حكم حبسها في قضيتها الشهيرة بـ"كمين الهرم".

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الهرم خففت الحكم على ميرهان بعد تقدمها باستئناف على حكم حبسها عامين ونصف العام، وكفالة قيمتها 30 ألف جنيه، لاتهامها بالقيادة تحت تأثير تعاطي الكحول، والتعدي على موظف عام أثناء أداء وظيفته في كمين الهرم، لتقضي بحبسها لمدة أسبوعين.

وشمل الحكم أيضا حبس الضابطين اللذين كانا متواجدين في كمين الهرم لمدة أسبوعين، بتهمة سب وقذف ميرهان.

تعود الواقعة للأول من مارس 2016، عندما ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على ميرهان حسين أثناء مرورها بسيارتها في منطقة الهرم، وبعد وقوع مشادة كلامية بينها وبين ضباط ارتكاز أمني استوقفها لفحص رخصة قيادتها، فتم اقتيادها إلى قسم شرطة الهرم، وتحرير محضر بالواقعة، واحتجازها داخل القسم لحين عرضها على النيابة.