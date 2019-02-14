شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منى فاروق وشيما الحاج..ممثلة جديدة متورطة بالفيديو الاباحي والان مع التفاصيل
صرّح أسامة زهران، المحامي المتقدم بأول بلاغ في الفيديوهات الجنسية عام 2015، أنَّ ممثلة شهيرة "م . ح" يتم حاليا معاقبتها بالسجن بتهمة التعدي على ضابط في كمين بالجيزة، وقد ظهرت ضمن الفيديوهات الجنسية التي قدمها لجهات التحقيق.
وجاء حديثه لصحيفة "الوطن"، مشيرا الى أنَّ الممثلة ظهرت في مقطع فيديو إباحي مع المخرج نفسه وهي تذكر اسمه.
من جهة أخرى، ارسلت القوة الأمنية اليوم الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتين تقدمتا بها.
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