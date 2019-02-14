تابسي بانو تكشف لـ"العين الإخبارية" كواليس فيلمها مع أميتاب باتشان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة الهندية تابسي بانو إنَّها ما زالت تشعر بهذا الإحساس الذي هو مزيج من الفرح والتوتر حين وقفت للمرة الأولى أمام النجم الكبير أميتاب باتشان في فيلم "بينك" رغم تقديمها 5 أفلام بعدها ووصولها لدرجة كافية من النضج.

وأضافت بانو لـ"لعين الإخبارية" أنَّه حتى لو مرّت 20 عاماً فالوقوف أمام أسطورة بحجم أميتاب باتشان ليس له علاقة بخبرة أو نجومية، لكنه بمثابة الوقوف أمام الشمس فمهما كنت قوياً فلن تصمد أمام نور الشمس أكثر من ثانية، على حد قولها.





وأعربت نجمة بوليوود عن رضاها التام عن أدائها في فيلم "بدلة" الذي تشارك بطولته مع النجم أميتاب باتشان، مشيرة إلى أن الكواليس كانت أكثر من رائعة، كما أن نصائح أميتاب لها ستجعل الجمهور ينبهر من طلتها على الشاشة، كما أن الفيلم والشخصية يتسمان بشيء من الغموض.

وأكدت ثقتها بنجاح الفيلم الذي سيطرح خلال أيام قليلة، معتبرة أنه سيمثل نقلة نوعية في تاريخها الفني.

فيلم "بدلة" الذي يخرجه ساجوي جوش هو دراما بوليسية ومقتبس من الفيلم الإسباني "كونتراتيمبو"، ومن المقرر طرحه في دور السينما في 8 مارس/أذار المقبل.



