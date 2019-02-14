شكرا لقرائتكم خبر عن فى أقل من أسبوع.. 7 ملايين دولار حصيلة إيرادات The Prodigy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب The Prodigy الذى طرح يوم 8 فبراير الماضى، إيرادات وصلت إلى 7 ملايين دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط إلى الآن.

فيلم The Prodigy من إخراج نيكولاس مكارثي، وتأليف جيف بوهلر، ومن بطولة تايلور شيلينج، بريتاني ألن، كول فيور، جاكسون روبرت، بيتر موني، أولونيكي أديليي، ديفيد كولسميث، مايكل دايسون، بايرون أبالوس.

وتدور قصته حول شعور سيدة بالقلق بسبب سلوكها المزعج مع طفلها، وتعتقد أن شيئًا خارقًا قد يؤثر عليه.