شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لفيلم السيرة الذاتية Tolkien والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Fox أول تريلر لفيلم السيرة الذاتية والدراما Tolkien، المقرر طرحه يوم 10 مايو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم Tolkien من بطولة ليلى كولنز، نيكولاس هولت، ميمي كين، جينيفيف أورايلي، بام فيريس، كريج روبرتس، ديريك جاكوبي، لورا دونيلي، ومن إخراج دوم كاروكوسكي، ومن تأليف ديفيد جليسون، وستيفن بيريسفورد.

يدور Tolkien حول استكشاف السنوات التكوينية للمؤلف اليتيم لأنه يجد الصداقة والحب والإلهام الفني بين مجموعة من المنبوذين في المدرسة، هذا يأخذ به إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى، التي تهدد بتمزيق "الزمالة" على حدة، كل هذه التجارب ستلهم تولكين لكتابة رواياته الشهيرة عن الأرض الوسطى.