شكرا لقرائتكم خبر عن "عازف تيتانيك" يصل مصر استعداداً لحفله العالمى فى "عيد الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، الموسيقار العالمي ريتشارد كلايدرمان، إلى مطار القاهرة الدولى، قبيل يومين من إحيائه حفله العالمى بمصر، بعد غداً الجمعة، والذى يتزامن مع "أعياد الحب".

وذاع صيت "كلايدرمان"، عالمياً عقب إطلاق سيدة أمريكا الاولي السابقة نانسى ريجان عليه لقب "أمير الرومانسية"، حيث سجل أكثر من ألف لحن، باعت أكثر من 70 مليون أسطوانة في قرابة 35 دولة على مستوى العالم.

ونجح الفنان الفرنسى فى تسجيل عدداً من المقطوعات الموسيقية ذات الصيت على مستوى العالم، ومن بينها موسيقى فيلم "تيتانيك"، ومقطوعة "لاف استورى"، والعديد من المقطوعات الفنية الأخرى التى لاقت رواجاً على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يستضيف الاحتفالية مركز مؤتمرات المنارة الجديدة في التجمع الخامس، وهو الحفل المقرر أن يحضره عدداً من كبار رجال الدولة، والشخصيات العامة، والفنانين ورجال الأعمال.

يأتى اختيار "كلايدرمان"، للقاهرة لإحياء حفله الفني بعد مرور قرابة عام على إحيائه أول حفل له بمصر، بمشاركة أحد أشهر العازفين في العالم، وهو الحفل الذي وجه الموسيقار العالمى جزءً من أرباحه فيه لصالح ضحايا حادث الروضة الإرهابي بشمال سيناء.

وأعرب الموسيقار العالمى عن إعجابه بالجمهور المصرى، واصفاً إياه بـ"الذواق"، وهو امتداد لأبناء "بلد الأهرامات"، لافتاً إلى أنه سيعزف مجموعة مختارة من القطع الموسيقية الشهيرة والأصلية له، بالإضافة لمقطوعات رومانسية ومعزوفات من الأفلام العالمية، وبعض المقطوعات السريعة.

ويعد الموسيقار الفرنسي أحد أساطير عزف البيانو عالمياً، ويحصد دائماً أسطواناته على أعلى مبيعاً على مستوى العالم.